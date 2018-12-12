شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع نقيب الصحفيين مع لجنة تحكيم مسابقة التفوق الصحفى لاعتماد النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل الاجتماع الذى يعقده عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، مع أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفى عن الأعمال التى نشرت فى عام 2017، وذلك لاعتماد النتيجة.

وشارك فى الاجتماع حسين الزناتى سكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، ومن المقرر أن يقوم نقيب الصحفيين بتكريم أعضاء لجنة التحكيم عقب انتهاء الاجتماع.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت من قبل عن بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو حيث يدفع 50%‏ من قيمة الرحلة والباقى سيكون على ستة أشهر خصما من البدل أو المرتب بدون فوائد، خصما من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسئول اللجنة.