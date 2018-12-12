شكرا لقرائتكم خبر عن بدء لقاء المجلس الأعلى للإعلام بمسئولى شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، لقاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد وممثلى الشركات الكبرى فى التكنولوجيا عالميا ومحليا وعلى رأسها جوجل وآبل ومايكروسوفت وآى بى إم وتويتر وأوبر وكريم و أو إل إكس.

وشارك فى اللقاء، الدكتور محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وعمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات سابقا، والوكيل الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبدالفتاح الجبالى وأحمد سليم الأمين العام للمجلس، ومجدى لاشين وصالح الصالح وجمال شوقى والدكتورة هدى زكريا من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والمستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانونى للمجلس وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.