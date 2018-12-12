شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ورئيس جمهورية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية مع جون موجفلى، رئيس جمهورية تنزانيا لبحث سبل العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان رئيس الوزراء فد شهد مراسم التوقيع على مشروع تشييد سد روفيجى الذى تشييده شركة المقاولون العرب.

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