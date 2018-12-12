شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك فى منتدى حول مكافحة التغيرات المناخية ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير البيئة الصينى فى المنتدى الخاص بالجنوب جنوب لمكافحة التغيرات المناخية، الذى يهدف إلى مناقشة آليات التصدى للتغيرات المناخية وخلق شراكات بين دول الجنوب جنوب .

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال المنتدى أن مفاوضات تغير المناخ قد وصلت إلى مرحلة مهمة، وأنها بصدد ترجمة إتفاق باريس إلى برنامج عمل ضخم، مؤكدة ضرورة إيجاد أليات غير تقليدية من ضمنها ضرورة تعبئة الشباب وتشجيعهم على التصدى للتغيرات المناخية.

وأكدت فؤاد ضرورة خلق شراكات بين الشباب المصرى ودول الجنوب جنوب فى العديد من المجالات، كإعادة تدوير المخلفات الزراعية، ودعم صغار الصيادين فى المناطق الساحلية، بالإضافة إلى تشجيع التكنولوجيا الخاصة بكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة يدعمها الشباب، حيث تساهم كل هذه الأفكار فى خفص غازات الاحتباس الحرارى والتكيف مع التغيرات المناخية وخلق شراكات دون الاعتماد على التكنولوجيا الغربية وإعادة نقل التجارب الناجحة بين الشباب ودول الجنوب جنوب والعمل على تكبير هذه الشركات.

وأشارت وزيرة البيئة أنه لابد من انفتاح مصر لنقل كل التجارب الخاصة بكل من (مكافحة تغير المناخ والطاقات الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية) ،حيث ستساهم كل هذة المبادرات فى الوقوف ككتلة واحدة من أجل التصدى للتغيرات المناخية، خاصة فى ظل رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 فى الصين.