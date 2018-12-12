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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الكهرباء من تنزانيا: سد روفيجى من أقدم السدود ويولد 2115 ميجاو وات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء، عن برنامج تدريبى ممول بالكامل من وزارة الكهرباء لـ 20 تنزانيا، فى إطار التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا .
وقال شاكر فى كلمته بتوقيع مشروع سد روفيجى بتنزانيا "ستيجلر جورج"، إن هذا السد من أقدم السدود وقدراته 2115 ميجاو وات بنفس قدرات السد العالى، مؤكدا تعاون مصر مع أشقائها من الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، موضحا أن هذا السد سيقدم نهضة صناعية لتنزانيا ويخلق فرص عمل ويجذب الاستثمارات .
وأكد وزير الكهرباء أن مصر تشارك بقوة فى مشروعات الربط الكهربائى خاصة وأن مصر تمتلك خبرات وإمكانيات هائلة فى قطاع الكهرباء .
وأعلن الوزير عن توفير برامج تدريبية فى مجال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الكهربائية، موضحا أن هناك 7800 متدرب من الدول الأفريقية تدربوا فى مصر منذ عام 2003.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الكهرباء من تنزانيا: سد روفيجى من أقدم السدود ويولد 2115 ميجاو وات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .