شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الكهرباء من تنزانيا: سد روفيجى من أقدم السدود ويولد 2115 ميجاو وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء، عن برنامج تدريبى ممول بالكامل من وزارة الكهرباء لـ 20 تنزانيا، فى إطار التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا .

وقال شاكر فى كلمته بتوقيع مشروع سد روفيجى بتنزانيا "ستيجلر جورج"، إن هذا السد من أقدم السدود وقدراته 2115 ميجاو وات بنفس قدرات السد العالى، مؤكدا تعاون مصر مع أشقائها من الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، موضحا أن هذا السد سيقدم نهضة صناعية لتنزانيا ويخلق فرص عمل ويجذب الاستثمارات .

وأكد وزير الكهرباء أن مصر تشارك بقوة فى مشروعات الربط الكهربائى خاصة وأن مصر تمتلك خبرات وإمكانيات هائلة فى قطاع الكهرباء .

وأعلن الوزير عن توفير برامج تدريبية فى مجال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الكهربائية، موضحا أن هناك 7800 متدرب من الدول الأفريقية تدربوا فى مصر منذ عام 2003.