بدء لقاء المجلس الأعلى للإعلام ومسئولي شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
بدأت فعاليات لقاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، منذ قليل، وممثلي الشركات الكبرى في التكنولوجيا عالميا ومحليا وعلى رأسها جوجل وآبل ومايكروسوفت وآي بي إم وتويتر وأوبر وكريم وأو إل إكس، بالإضافة لممثلي أجهزة الدولة ووزارة الاتصالات ممثلة في الدكتور محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة وعمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات سابقا.
يشارك في الاجتماع الوكيل الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبدالفتاح الجبالي والأمين العام أحمد سليم وأعضاءالمجلس مجدي لاشين وصالح الصالح وجمال شوقي والدكتورة هدى زكريا والمستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمجلس وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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