الرئيس التنزاني يستقبل "مدبولي" لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
استقبل الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.
وكان الرئس عبدالفتاح السيسي، كلف مدبولي لحضور احتفال توقيع عقد مشروع سد "ستيجلر جورج" الذى سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية.
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