"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة حول ذكرى ميلاد نجيب محفوظ في 30 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان (نجيب محفوظ..رؤى جديدة) في 30 ديسمبر الجاري؛ بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ ومرور 30 عامًا على حصوله على جائزة نوبل للآداب.

وقال رئيس المجلس الدكتور سعيد المصري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن الندوة تناقش عددا من الموضوعات الرئيسية من بينها (سيرة الحرافيش عند نجيب محفوظ، وأوهام شائعة حول نجيب محفوظ، وأولاد حارتنا.. قراءات جديدة، وكيف نتجاوز عالم نجيب محفوظ، وقراءة لمذكرات الطفولة عند نجيب محفوظ، ومناقشة المجموعة القصصية التي نشرت حديثا لنجيب محفوظ).

وأضاف أن الندوة تتضمن أيضاً مناقشة شهادات حول عالم نجيب محفوظ، ويقام على هامش الندوة معرض يتضمن الأعمال الإبداعية للأديب الكبير نجيب محفوظ، وكذلك مشاركات نقدية من عدد كبير من المبدعين والنقاد والمتخصصين في مجال الأدب العربي.