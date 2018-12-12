"الهجرة" تدعو العلماء المتميزين في التدريس لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج العلماء المتميزين في التدريس لحضور فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنطلق نسخته الرابعة في 17 ديسمبر الجاري بمدينة الغرقة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنها تعتبر التدريس مهنة وحرفة لا يكفي أن يكون المدرس صاحب معلومات فقط أو أن يكون قد تخرج في الجامعة من كلية تحمل التخصص الذي سيتولى تعليمه للطلاب، بل لا بد أن يمتلك الموهبة والقدرة على توصيل ما يملكه من معلومات وخبرات إلى طلابه، والتميز في التدريس ضرورة لتقديم طلاب يعرفون المعلومة ويحبون التعلم، وقليل من المدرسون الذين يتمتعون بالتميز في التدريس، إلا أن هذا التميز ليس بالشيء الصعب لو أراد المعلم أن يتميز.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر دكتور عبدالرازق سباق أستاذ ورئيس مجموعة أبحاث هوائيات وأنظمة الموجات المليمترية بجامعة كونكورديا - كندا، والدكتور أحمد الغازولي رئيس قسم الهندسة الإنشائية في إمبريال كوليدج لندن وزميل الأكاديمية الملكية للهندسة المتميز في البحث والتدريس والتعليم، بالإضافة إلى الدكتور محمد عطا الله المدير التنفيذي لجامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية واضع استراتيجية التعليم في الجامعة مع ضمان تقدمها لائحة جامعات العالم.

يذكر أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" يأتي ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لربط عقول مصر المهاجرة بقضايا الوطن، والاستفادة من علومهم وتجاربهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".