رئيس جامعة القاهرة: الشباب أدوات العمل التطوعي والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الشباب هم أدوات العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع والمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وأضاف الخشت -في كلمته خلال الحفل الختامي لمبادرة "شباب مصر"، والذي عقد بجامعة القاهرة بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وبورنو مايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في مصر- أن المبادرة بالغة الأهمية لأنها تعمل على تغيير طرق التفكير وتنمي الوعي عند الشباب لتصدير الأفكار الإيجابية حول نمط الحياة، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة.

وأضاف أنه من الضروري تغيير نمط الحياة المصرية بما ينعكس إيجابيًا على عملية التقدم وعملية التنمية الشاملة.

وقال الخشت، إن التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لن يحدث إلا بتغيير طرق التفكير والأفكار، مشيرًا إلى أن الأفكار الإيجابية موجودة في كل مكان، لكن المشكلة في طريقة تعامل كل فرد مع تلك الأفكار الإيجابية.

وتابع: "لو عملنا على تغيير نمط حياتنا تصبح صحتنا أفضل..ارتفاع نسبة المرض تؤدي إلى إنفاق أموال من موازنة الدولة على العلاج" مشيدًا بمبادرة شباب مصر التي اعتمدت في أنشطتها على شباب من 12 جامعة، وتقوم على فكرة عقد جلسات توعية داخل الجامعات بالقضية السكانية.

وكرم المجلس القومي للسكان الخشت خلال الحفل الختامي لمبادرة شباب مصر بجامعة القاهرة وإهدائه درع المجلس.