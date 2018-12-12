"سياحة النواب" تعلق على فيديو لسائح يعرض الزواج على صديقته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت منطقة الأهرامات، الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري، واقعتين، الأولى كانت لفيديو إباحي، لمصور دانماركي، والثانية لسائح يطلب الزواج من صديقته.

الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع؛ محاولين الربط بين الواقعة، وبين فيديو المصور الدانماركي.

النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قال إن الواقعة مختلفة تمامًا، عن فيديو المصور الدانماركي، موضحًا، أن سفح الأهرامات، مسموح به هذه الأمور، ما دام لا يوجد ما يخل بالآداب العامة.

وأضاف المسعود، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الأشياء، تمثل قيمة كبيرة عند السياح الأجانب؛ لأنهم يرون الأهرامات مكانًا مقدسًا، وطلب الزواج فيه، يعد أمرًا مهمًا، يؤرخه أصحابه في حياتهم.

وعن انتقاد رواد التواصل الاجتماعي للواقعة، وربطها بفيديو المصور الدانماركي، قال عضو لجنة السياحة، "بلاش نتلكك ولن نصل لمنع مثل هذه الأمور"، مؤكدًا أن المرفوض هي الأمور المخلة بالآداب العامة.

وتابع: "لسنا معقدين لنمنع الاحتفال بالزفاف أو الخطوبة، لكن في إطار محترم وغير مخل بالآداب العامة، وهناك فرق بين هذا الموقف وبين المشاهد الإباحية غير المشروعة وعرضها علنا، علما بأن ثقافتنا لا تتقبل ذلك وهو ما أثار غضب البعض".

يشار إلى أن المصور الدانماركي "أندرياس هيفيد"، نشر مقطع فيديو، أثار جدلا واسعا في مصر له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.