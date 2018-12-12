خدعاه بمشاجرة.. الإعدام لراعى غنم وآخر قتلا صاحب مزرعة بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة راعي غنم وعامل بالإعدام شنقا لقتلهما صاحب مزرعة بطريق الواحات بهدف سرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد ذكي المنوفي.

وكان المستشار مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر، أحال القضية رقم 15 لسنة 2018 جنايات الواحات، المتهم فيها كل من داوود سليمان عبيد عابد، راعي أغنام، وخلف شحاته أحمد، عامل زراعي، للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 9 نوفمبر 2017 قاموا بقتل المجني عليه السيد صبحي عبد العليم هلال مع سبق الإصرار والترصد، لسرقته بعدما بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

حيث قام المتهم الأول بتشتيت ذهن المجني عليه بأن افتعل مشادة كلامية معه، وما ان ظفر به هاجمه المتهم الثاني بسلاحه الأبيض وانهال عليه ضربًا، وما إن اختل توازنه وسقط أرضا حتى انهال عليه المتهم الأول بالضرب بسلاحه الأبيض حتى فارق الحياة.