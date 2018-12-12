ضبط 73 قضية تموين متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 73 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية مجهولة المصدر بلغت نحو 11 طن من الأرز والمكرونة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

ونجحت الحملات، في ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية"، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي بدون أية بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط 6 آلاف و400 طن مستلزمات إنتاج من السكر والكاكاو المسلى والدقيق ، و144 ألف عبوة بسكويت بدون أية بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.