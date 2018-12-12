شكرا لقرائتكم خبر عن رياح محملة بالأتربة وغيوم في المنيا.. والمحافظة تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مدن وقرى المنيا تقلبات مناخية شملت رياحا وغيوما، معظمها على شمال المحافظة، ما دفع الأجهزة التنفيذية من تحرك فرق العمل إلى مناطق الكوارث.

فيما أعلن المحافظ اللواء قاسم حسين، حالة الطوارئ بمناطق الخطورة وغرفة العمليات، وحذر من التهاون في أداء المهام المكلفة لكل مسؤول.