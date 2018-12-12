شكرا لقرائتكم خبر عن تمليك مصانع مشروع «الـ٥٨ مصنعاً» في بورسعيد للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات، عقد مجلس إدارة المنطقة الصناعية اجتماعا برئاسته، أمس الثلاثاء، لمناقشة تمليك مصانع مشروع «الـ٥٨ مصنعا» لشباب المحافظة المنتفعين بها، حيث وافق المجلس في هذا الإطار على تغيير صفة حق الانتفاع إلى التمليك.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له، أن تلك الخطوة تأتي من أجل تحقيق الاستقرار للشباب، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والإنتاج، وتوفير بيئة مناسبة أمامهم لتطوير المشروعات في المستقبل، وبما فيه مصلحتهم في إطار سياسة الدولة والمحافظة في دعم الشباب بمختلف المجالات.