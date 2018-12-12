شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد الجزء الثاني للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو: الانتهاء قبل نهاية الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل، أجرى الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B)، بحسب بيان الوزارة.

وتفقد «عرفات»، خلال الجولة، محطة هشام بركات، وتابع معدلات التنفيذ بالمحطة وباقي محطات هذا الجزء، والتقى بالعاملين بهذا المشروع الهام، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع بنهاية ديسمبر 2019 خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية، لافتا إلى استراتيجية وزارة النقل التي تعمل على تعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

وأوضح وزير النقل أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كيلومتر، ويشمل محطات «النزهة، وهشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، وعدلى منصور»،

ويشمل أيضا الورشة الرئيسية للخط الثالث، والتى يبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة في أفريقيا، مضيفا أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تنفذ حاليًا عددا من المشروعات، بالخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ حوالى 17.7 كيلو متر و15 محطة والجزءين الأول والثانى من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كيلو متر و10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العَمرة.