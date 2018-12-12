شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث «ههيا – الزقازيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق (الزقازيق- ههيا)، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين أمام قرية العدوة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، الأربعاء، للمصابين في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق للاطمئنان على حالتهم بعد خضوعهم لعمليات جراحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وكلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين بالمستشفى وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين وعدم خروجهم من المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور هشام مسعود إنه تم خروج 9 حالات بعد تلقيهم للرعاية الصحية والعلاجية وتماثلهم للشفاء، وخضوع 8 حالات أخرى لإجراء عمليات جراحية بأقسام العظام وجراحة المخ والأعصاب مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيراً إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ اللازم قانونا.

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث طريق ههيا