شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «Very Nile» لتنظيف النيل في اليوم العالمي للتطوع 15 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الري، بالتعاون مع شركة بسيطة، مبادرة «Very Nile» لتنظيف مياه النيل، والتي تبدأ فعالياتها، السبت 15 ديسمبر، باعتباره يوم التطوع العالمي، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية حماية بيئتنا وتعتبر أول مبادرة عالمية واسعة النطاق لتنظيف النيل بشكل يومي، حيث يتم توظيف الصيادين وتكوين فرق خاصة لتنظيف النيل تحت شعار «نظف النيل.. كيلو واحد في كل مرة».

وأكد المهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، أن وزارة الري أطلقت عدة شعارات دعمًا للحملة وهي «هنحافظ على النيل لأولادنا جيل ورا جيل»، «هنحافظ على المية عشان أيامنا الجاية»، «أقسم بأني لم ألوث ماء النهر»، «نيلنا أصل حضارتنا وإحنا نفديه بحياتنا أو نحميه بحياتنا»

يذكر أنه تم الإعلان عن فتح باب التطوع في مبادرة VeryNile يوم السبت 15 ديسمبر، من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا وتنطلق الفعاليات من نادي التجديف في الدقي أمام السفارة الروسية.