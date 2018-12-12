شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المؤتمر المصري الدولي الـ٢٤ للكيمياء بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، أعمال المؤتمر المصري الدولي الرابع والعشرين للكيمياء بمدينة مرسى علم ويستمر حتى ١٣ ديسمبر الجارى.

ينظم المؤتمر الجمعية الكيميائية المصرية، بالتعاون مع الجامعة البريطانية بمصر، بحضور الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، ورئيس الجمعية الكيميائية المصرية، الدكتور محمد الشهير، وكيل كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، ورئيس قسم الهندسة الكيميائية، وهدى الأنصارى، ممثل اتحاد الكيميائيين العرب، وبمشاركة عدد من العلماء والباحثين من أساتذة الجامعات المصرية والمراكز البحثية وبعض المتخصصين من القوات المسلحة وعدد من الباحثين من دول الأجنبية، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، ونيجيريا إلى جانب علماء وباحثين من الجامعات العربية.

ويستهدف المؤتمر مناقشة أهم القضايا والمجالات التي تستخدم فيها الكيمياء في حل مشاكل وقضايا المجتمع من خلال الجديد من الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وتطبيقاتها والدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وخلق منتجات جديدة تعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المجتمع التي تؤدى بدورها إلى التنمية المستدامة في الدول النامية.

كما يناقش المؤتمر عددا من الأبحاث العلمية التي تدعم البحث العلمي في مصر وتساهم في تعزيز مجالات التعاون مع الجهات العلمية الخارجية.