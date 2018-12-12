شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: زيارات دورية للمحافظات البعيدة لسماع شكاوى معلميها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، اجتماعه الدوري الأسبوعي المفتوح بالمعلمين، بحضور معلمي وإداريي وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وأكد عمر متابعة كل الشكاوى المقدمة من المعلمين ودراستها مع كل الجهات المعنية بجدية شديدة، حيث تم إنشاء موقع إلكترونى لتقديم الشكاوى عليه، وذلك نظرا لكثرة الشكاوى الورقية لأن هذه الآلية تضمن سرعة البت في المشكلات وتواكب التطور التكنولوجى والإلكترونى الذي تتبعه الوزارة حاليا في آليات العمل، والذى يطبق بالفعل في منظومة التعليم الجديدة.

كما أعلن نائب الوزير عن مجموعة من الزيارات للمديريات التعليمية البعيدة والحدودية خلال الفترة القادمة، وذلك للاجتماع بالمعلمين وسماعهم، بغرض التخفيف من مشقة السفر عليهم، والوصول إليهم في أماكنهم.

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه استغلال النفوذ والتعسف والمحاباة وخاصة في المعاملات الإدارية مع المعلمين، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تطوير كل آليات العمل لكى تصبح على قدر المسؤولية.

وبالنسبة لتغيير المسمى الوظيفي؛ أوضح عمر أن تغيير المسمى الوظيفي له شروط يجب على كل معلم معرفتها جيدا قبل أن يتقدم بطلبه.

وأجاب نائب الوزير على سؤال أحد المعلمين عن كيفية التحويل لعمل إداري، أنه على المعلم الذي لديه الرغبة في أن يحول إلى عمل إداري أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالإدارة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله، بناء على طلبه، لأن الوزارة تريد معلمين ومعلمات حريصين على مهنة التدريس، وينتمون لها ودائمى الإبداع والابتكار فيها.

حضر الاجحتماع يسرى محمود، مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهند جلال، معاون الوزير والمشرف على مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، وجمال بنداري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور مجدى أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى، مدير التوجية المالى والإدارى.