شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب «صيادلة الإسكندرية»: 600 صنف دوائي نواقص بالصيدليات على مستوى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة في الإسكندرية، إن حجم سوق الدواء في مصر سنوياً يبلغ 65 مليار جنيه.

وأوضح «الشافعى» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه للاسف الشديد على الرغم من هذة الميزانية الضخمة المخصصة لسوق وتداول الدواء في مصر إلا أنه يفتقد إلى هيئة عليا متخصصة للدواء تديره في مصر أسوة بدول عربية أخرى.

وأشار إلى أن وجود هيئة عليا للدواء في مصر تكون مسؤولة تماماً عن الدواء وتسجيله وترخيصه واستيراده وتسعيره وتوزيعه والرقابة على توزيعه إلا ان الموجود حاليا هو ادارة في وزارة الصحة تتبع مباشرة وزير الصحة طبيب يستقى معلوماته عن الدواء والصيدلة وتوزيع الادوية من خلال تقاير كتابية أو شفهية من شركات ادوية ومستثمرين واحيانا من موظفين وهذا لا يكفى ابدا ولابد من هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلى وتكون تابعة لوزارة الصحة.

ولفت إلى وجود نحو 600 صنفاً دوائياً نواقص في الصيدليات على مستوى الجمهورية وتتعلق بكافة الامراض المزمنة وغيرها.

وحول ظاهرة بيع صيادلة اسمائهم للغير للتمكن من استخراج التراخيص اللازمة قال نقيب الصيادلة أن النقابة تحقق في مثل هذة الوقائع بالاضافة إلى الوصول إلى احكام تاديبية من خلال هيئة تأديبية عليا في النقابة العامة بمعنى ان هناك لجنة تحقيق ابتدائية داخل النقابة الفرعية بالاسكندرية وهيئة تأديبية عليا بالنقابة العامة لافتاً إلى أن هذة الظاهرة موجودة لكن لا يتعدون العشرات من الصيادلة.

وأشار إلى أن الاسكندرية بها 5500 صيدلية مرخصة ولديها 27 الف صيدلى مقيد بنقابة الصيادلة في المحافظة ونوافق سنوياً على ترخيص ما يقرب من 400 صيدلية جديدة فضلا عن أنه سيتم اليوم الثلاثاء قبول نحو 1600 صيدليا جديداً في حفل تخرج يقام بالإسكندرية.

وفى سياق متصل؛ احتفلت نقابة الصيادلة بتخريج دفعة جديدة بلغ قوامها نحو 1600 صيدلياً من جامعتى الاسكندرية وفاروس خلال حفل اقامته مساء أمس من دفعة 2018 بحضور الدكتور محى الدين عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر، والدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، وأحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور ماجد الغزولى، عميد كلية الصيدلة بجامعة فاروس، والدكتورة هالة عبده، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية، والدكتورة أمل جلال وكيل كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية،والدكتور كامل الطحان أمين عام نقابة صيادلة الإسكندرية.

وخلال كلمته، هنأ الدكتور ماجد الغزولى عميد كلية الصيدلة بجامعة فاروس أولياء أمور الطلاب بتخرجهم، داعيًا الخريجين بأن يفتخروا أنهم خريجو هذه الجامعة وأن يكونوا سفراء لجامعتهم في كل مكان، وأوصاهم أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة ويستمروا في التواصل مع أساتذتهم ويستكملوا دراساتهم العليا في تخصصات ماجستير الكيمياء الصيدلية، والفارما كولوجي.

وأدى الخريجين قسم المهنة أمام النقيب العام لصيادلة مصر، وتناول الحفل عرض فيلم تسجيلي يوضح النشاطات التي قام بها الطلاب الخريجون خلال فترة الدراسة، ثم تم تكريم الطلاب الأوائل.