شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجاري 2018/2019، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 29 ديسمبر الجاري.

وأكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أنه ستبدأ امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائيين، السبت 29 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة يومين، بينما ستبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائيين يوم الإثنين 31 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام، فيما ستبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية «الصف السادس الابتدائي» يوم السبت 5 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

أضافت «مرتجي» أن امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي «ثالثة إعدادي مهني ونقل إعدادي عام» ستبدأ يوم السبت 29 ديسمبر وتستمر لمدة 6 أيام، بينما ستبدأ امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية «ثالثة إعدادي عام» ونقل إعدادي مهني يوم السبت 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

وأشارت إلى أن امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي العام ستبدأ يوم السبت 29 ديسمبر وتستمر لمدة 8 أيام، وامتحانات النقل للثانوية الفنية ستبدأ يوم السبت 29 ديسمبر وتستمر لمدة 16 يومًا.

وقالت «مرتجي»، إنه ستبدأ امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية نقل سمعي ونقل بصري يوم 29 ديسمبر ولمدة 5 أيام، والمرحلة الثانوية نقل سمعي ونقل بصري السبت 29 ديسمبر ولمدة 6 أيام، بينما تنطلق امتحانات الثالث الإعدادي أمل والثالث الإعدادي بصري يوم السبت 12 يناير ولمدة 6 أيام.

وأوضحت أن جميع الامتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف تتم قبل بدء الامتحان التحريري، وأنه لن تعقد امتحانات في يوم الثلاثاء 1 يناير لعطلة رأس السنة الميلادية ولا أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 6-7-8 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أنه لن تعقد امتحانات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15-16-17 بسبب جولة الإعادة للانتخابات التكميلية بالعريش، ولا يوم السبت 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

وأكدت أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام تعقد تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع المديرية، بدءا من يوم 13 يناير، حسب الجدول الوارد من الوزارة.