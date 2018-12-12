شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مدينة ماضي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الآثار في المرحلة الأولي من مشروع ترميم مدينة ماضي جنوب غرب مدينة الفيوم.

وقال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن أعمال المرحلة الأولي تشمل درء الخطورة عن تماثيل الأسود، حيث أنها فقدت بعض الخواص التماسكية للحجر الجيري نظرا لتعرضها الدائم لعوامل التعرية مثل أشعة الشمس المباشرة ومياة الأمطار والرياح خاصة الرياح الغربية.

كما تضم أعمال الترميم الرسوم الجدارية الموجودة على جدران الطوب اللبن التي كانت فديما مساكن للكهنة، واجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لكافة عناصر المدينة الأثرية.

وأضاف سنبل، أنه جاري وضع خطوات المرحلة الثانية لترميم وتطوير المدينة لجعلها مزار سياحي مميز يرقي أن يكون متحفا أثريا لموقع هام في محافظة تراثية شهدت العديد من الأحداث في العصرين القديم والحديث.

جدير بالذكر، أن مدينة ماضي تضم أطلالها معابد للملك امنمحات الثالث والرابع في عصر الدولة الوسطي (الأسرة الثانية عشر)، وخلال العصر الروماني أضيف للمدينة مجموعة من التماثيل على هيئة أسود.

ويتسم تخطيط المعابد بالبساطة وهو ما يتفق مع السمة العامة لتخطيط معابد الدولة الوسطي؛ محوره مستقيم يتجه من الشمال إلى الجنوب وخلف هذا المعبديقع المعبدالبطلمى والباحه الرومانيه والتى تكثر بها تيجان الأعمده واجزاء من أعمده حجريه.

وفي منتصف الباحة الرومانية يوجد تكوين من الحجر الجيري على هيئه مذبح خلفها جدران اساساتها من الحجر الجيرى يعلوها مداميك من الطوب اللبن. وكما بني في المدينه معبدا ومقصوره للتمساح مشيده من الحجر الجيرى والمعبدمن الطوب اللبن عدا مداخله فهى من الحجر الجيري.