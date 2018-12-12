شكرا لقرائتكم خبر عن «إلسكو» تنظم دورة حول «توظيف العلوم في تطوير التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة دورة تدريبية حول «توظيف العلوم في تطوير التعليم».

ناقشت الدورة العمل على تحسين تدريس العلوم في المنظومات العربية، فضلا عن تأهيل المختصين في تصميم البرامج التعليمية للانتقال إلى مرحلة التفكير في كيفية بناء المعارف وتجديد استراتيجيات التعليم والتعلم.

ومن جانبها استعرضت زينب الوكيل، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، جهود اللجنة الوطنية ودورها في التنسيق مع كل الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة عمل المنظمة العربية، والتي طالما كانت لها جهود ملموسة في قطاع العلوم، مؤكدة أن هناك تعاونًا مستمرًا بين اللجنة الوطنية المصرية والمنظمات الثلاث (يونسكو، إلكسو، إيسيسكو) في كل القطاعات سواء أكانت العلوم أو الاتصالات والمعلومات أو الثقافة أو التربية، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين اللجنة وإدارات منظمة الإلكسو المختلفة لتحقيق الدعم المستمر لفائدة الدول العربية.