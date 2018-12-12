شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلاً . وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد . والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء . وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «17- 21»، إسكندرية «13 – 19»، قنا «10 – 23»، الأقصر «10- 23»، أسوان «11– 24».

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غداً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .