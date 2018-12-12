شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: قناة السويس الجديدة رفعت الإيرادات بقيمة 600 مليون دولار فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن قناة السويس قادرة على أن تكون أسرع وأعمق طريق ملاحى فى العالم لاستيعاب التجارة العالمية، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة وضعت مصر على مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح مميش، خلال استقباله لوفد مجلس النواب بمقر مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، أن حركة التجارة كانت تتعطل نتيجة شحوط مركب واحدة فى قناة السويس، الأمر الذى كشف أنه بات من الضرورى البدء فى تطوير الممر الملاحى بشكل عاجل.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن قناة السويس ستكون هى قاطرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة نفذت قناة السويس الجديدة لمواكبة التطور السريع للملاحة العالمية، وهو ما تم بالفعل من خلال خفض متوسط زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22.

وتابع: "لذلك لم يكن من المعقول على الإطلاق الاستمرار بالمواصفات القديمة للقناة، مكناش عايزين نوصل لنقطة إن السفن متعرفش تعبر من القناة خصوصا مع تطورها وزيادة حجمها ومسافة عمقها".