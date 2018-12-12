شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح قرعة أراضى بعدة مدن جديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى، طرح قرعة جديدة تتضمن أراضى متميزة وأكثر تميزا فى عدد من المدن الجديدة وذلك لمن لم يتمكنوا من استكمال مفدمات الحجز فى القرعات السابقة.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن القرعة الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة تتضمن عدة مدن جديدة، وذلك بعدما تم حصر المدن التى لم يتمكن الحاجزين من استكمال المقدمات فى الوقت الذى حددته الوزارة فى كراسات الشروط.

وأوضح نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى، أن الحجز فى القرعة الجديدة سيكون من خلال "الاون لاين" فعصر القرعة اليدوية ولى وانتهى، والحجز من خلال الانترنت سيكون أسلوب وزارة الإسكان فى كافة مشروعاتها المستقبلية، لافتا إلى أن الطريقة الجديدة التى تتبعها الوزارة أكثر شفافية ونزاهة وتعد اقتصار للوقت والجهد وتوفير للنفقات التى كانت تتطلبها القرعة اليدوية.

وأكد أن القرعة الجديدة سيتم طرحها خلال أيام، وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى تعلنها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية لكافة المواطنين المتعاملين معها بمختلف مشروعاتها.