شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث مع وزير الخارجية إنشاء كيان للدول المشاطئة للبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى مكتبه بقصر اليمامة فى الرياض اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى. وقالت وكالة الأنباء السعوية "واس"، اليوم الأربعاء، إن خادم الحرمين الشريفين قد استقبل أيضا وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جيبوتى محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، وزير الخارجية بجمهورية السودان الديرديرى محمد الدخيرى، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمى، والأمين العام لوزارة الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين فى الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة. وقد جرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان فى تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار فى المنطقة. حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

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