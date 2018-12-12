شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. القوات المسلحة تعلن مقتل 27 تكفيريا بالعملية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان القوات المسلحة مقتل 27 تكفيريا بالعملية سيناء، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

القوات المسلحة تعلن القضاء على 27 إرهابيا فى العملية الشاملة "سيناء 2018"

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة، ووكراً وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء وتدمير (61) سيارة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على(3) أفراد شديدى الخطورة بالظهير الصحراوى.

استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

مقرر المجلس القومى للسكان: "مصر بتزيد طفل كل 15 ثانية"

حذر الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، من خطر الزيادة السكانية، وقال: "الأرقام مرعبة كل 15 ثانية بيتولد طفل".

شركات بناء "مثلث ماسبيرو" تتسلم أرض المشروع لبدء العمل

استلمت شركات المقاولات المكلفة بتنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أرض المشروع، تمهيدا لبدء الإنشاء، بعد رفع مخلفات الهدم بالكامل من أرض المشروع.

البرلمان العربى يؤكد دعمه لمصر فى حربها ضد الإرهاب

أكد البرلمان العربى تضامنه التام ووقوفه مع مصر وعدد من الدول العربية التى تعرضت لعمليات إرهابية، ودعمها فى حربها ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

الوفد الأمنى الأمريكى يواصل تفقده مطار القاهرة لليوم الرابع على التوالى

واصل وفد من إدارة النقل الأمريكى لليوم الرابع على التوالى التفتيش على اجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 17 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 17 درجة