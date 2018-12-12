شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وكان قد أعلن رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز .