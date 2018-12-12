شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مقرر المجلس القومى للسكان: "مصر بتزيد طفل كل 15 ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، من خطر الزيادة السكانية، وقال: "الأرقام مرعبة كل 15 ثانية بيتولد طفل". وقال "حسن" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" عبر قناة TeN، إن مصر تشهد زيادة سنوية فى المواليد بنسبة 2.5 مليون سنوياً، فى حين أن نسبة الزيادة فى قارة أوروبا كاملة 5 مليون سنوياً". وأضاف: "معدل النمو السكانى عالى جدا، ويأكل معدل النمو الاقتصادي، وحتى نشعر بزيادة النمو الاقتصادى علينا تنظيم الأسرة". وواصل إلى أن الدولة وضعت تقليل معدل الإنجاب الكلي هدفاً لها، وشدد على أن مصر وضعت خطة لتقليل الإنجاب ولا يتجاوز عدد المصريين في 2030 أكثر من 111 مليون مواطن، والمحاور قائمة تنظيم الأسرة، تمكين المرأة، الشباب وصحة المراهقين، محور الإعلام، ومحور التعليم.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مقرر المجلس القومى للسكان: "مصر بتزيد طفل كل 15 ثانية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .