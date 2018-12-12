شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شركات بناء "مثلث ماسبيرو" تتسلم أرض المشروع لبدء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلمت شركات المقاولات المكلفة بتنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أرض المشروع، تمهيدا لبدء الإنشاء، بعد رفع مخلفات الهدم بالكامل من أرض المشروع.

وتسلمت 3 شركات أرض المشروع، وأنشأت عددا من الغرف الخاصة بالعمال والمهندسين، "الكرفانات"، بأرض المشروع، ومن المقرر أن تبدأ الشركات فى تخطيط المنطقة مع بداية الشهر المقبل يناير 2019.

وعلى الجانب الآخر تقوم الشركة المسئولة عن رفع مخلفات هدم المبانى برفع آخر كمية من المخلفات الموجودة بنهاية المشروع، لإخلاء المساحة بالكامل.