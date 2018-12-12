شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الزراعة: اقتربنا من الاكتفاء الذاتى للدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من قرار منع بيع الدواجن الحية الحفاظ على صحة المواطن، خاصة وأن مصر تقترب من الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعة ونسعى للحفاظ عليها.

وأضاف "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة TeN، أنه من غير المقبول وجود محلات تبيع الدواجن بهذا الشكل.

وأكد أن "المحال التى تبيع الطيور الحية ستتحول لبيع الطيور المجمدة والطازحة ونأمل فى تعاون الجميع ونهدف للصالح العام ونحن في اجتماعات مستمرة حتى لا يصاب أي عنصر من عناصر المنظومة بأي ضرر".