فيديو وصور.. وزير التعليم العالى يفتتح أعمال تجديدات بالمدرجات ومعامل كلية طب عين شمس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أعمال تجديدات بكلية الطب بجامعة عين شمس، حيث شهد افتتاح مدرج الدكتور البنهاوى وعدد من معامل الحاسب الآلى وغيرها من التطويرات والافتتاحات الجديدة بالكلية.

ورافقه خلال الافتتاح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.

وشارك فى الافتتاح نواب رئيس الجامعة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ومديرى مستشفيات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس وأطباء الكلية.

شهد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، افتتاح عدد من الوحدات الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، حيث افتتح أعمال تجديدات قسم جراحة الكبد والقناة المرارية، وقسم جراحة السمنة المفرطة، وقسم جراحة الثدى بمستشفى الدمرداش .

كما افتتح الوزير وحدة الكلى الصناعى و تطويرات وحدة القسطرة القلبية والتى شهدت تركيب أحدث وحدة قسطرة قلبية، فضلا عن افتتاح تطوير غرف جراحة 4 و 5 بمستشفى الدمرداش.

ورافق الوزير خلال الافتتاحات، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.

وتفقد الوزير مستشفيات جامعة عين شمس، بسيارة "جولف" المخصصة لنقل المرضى، لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى .

وشارك فى الافتتاحات نواب رئيس الجامعة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ومديرى مستشفيات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس وأطباء الكلية .