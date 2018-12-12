شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وكيل الأزهر: السنة مفسرة للقرآن والفقهاء هم الورثة الحقيقيون للأنبياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن علم الحديث أشرف العلوم لأنه السنة مفسرة للقرآن الكريم وتنتسب لأشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن علم الفقه والفقهاء هم الورثة الحقيقيون للأنبياء وفى كل نازلة تصدروا وهم خير البرية والشاهد على ذلك قول رسول الإنسانية "من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، والمنعقد بعنوان "العلوم الإسلامية ودورها فى ترسيخ القيم المجتمعية"، أن علوم الشريعة كلها متضافرة يشد بعضها بعض فهذه العلوم هى السبيل لدفع الإنسان لتأمل قدرة الله فى خلقه، ووجه عدد من النصائح لطلاب العلم منها أوصيكم الصبر على تحصيل العلم واحترام المعلم وتحصيل العلم ليس بالأمر الهين فلابد من بذل الجهد.