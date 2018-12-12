شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: 25 ألف عامل مصرى بقناة السويس ولا يوجد أجنبى واحد بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن هناك 25 ألف عامل مصرى يعملون داخل القناة، مؤكدا أنه لا يوجد عامل أجنبى واحد.

وأوضح مميش، خلال استقباله لوفد مجلس النواب بمقر مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، أن الهيئة تستهدف من خلال المشاريع الاستثمارية المستقبلية بمحور القناة زيادة العمالة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب.

كما أشار الفريق مهاب مميش، إلى أنه كان من المقرر حفر القناة الجديدة خلال 3 سنوات عمل إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء منها فى سنة واحدة، الأمر الذى تطلب إعادة ترتيب أمور كثيرة من البداية مثل الرسومات والتخطيط التمويل.