شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشارك فى فعاليات "مؤتمر ذوى الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام شارك في فعاليات "مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل"، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمنعقد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، و إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم لذوى الاحتياجات الخاصة، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الخاصة، وياسمين جمعة منسق العلاقات العامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنسق المؤتمر.

نقل حجازى للحضور تمنيات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لكل المشاركين في هذا المؤتمر بأن تُسهم مشاركتهم ومناقشتهم في إثراء فعالياته، وأن يُحقق المؤتمر الغايات المرجوة منه، معربًا عن خالص الشكر لكافة العاملين وهيئات التدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعلى رأسهم خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية بجميع أجهزتها نحو توفير كافة أشكال الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص تعليمية جيدة ومنصفة لهم، من أجل تنمية قدراتهم واكتشاف الموهوبين منهم لينالوا الرعاية اللازمة، مع دمجهم في المجتمع بمنهج علمي سليم مع أقرانهم سواءً بسواء.

قال حجازى: "إنه حينما أخذنا على عاتقنا تطبيق منظومة الدمج في مدارس التعليم العام واجهنا العديد من الصعوبات كان من أهمها عدم استيعاب المجتمع المدرسى لأهمية البرامج الدمجية، حيث سيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه، ولقد تكاتف جميع القائمين على هذا الأمر من أجل إعداد خطة قصيرة المدى استهدفت دعم وتوفير كافة الخدمات اللازمة من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام والفني، بما يضمن تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.

وأشار حجازى إلى أن المتابع لجهود الوزارة يستطيع أن يلمس مدى ما تحقق من تطوير في برامج ومناهج ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الاستراتيجيات والنظم والمحتوى، فلم تعد حركة التربية الخاصة تقتصر على أرضية مدارس التربية الخاصة فقط، بل امتدت لتشمل مدارس التعليم العام والفني وانتقلت بفضل تلك الجهود من منظومة العزل إلى منظومة الدمج الجزئى ثم التحول إلى الدمج الكلى.

ولقد نجحت جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في توفير أوجه الرعاية الشاملة لعدد (37,500) طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل عدد (3000) معلم، وإخصائي ومدير مدرسة على خصائص ذوي الإعاقة، وأما في مجال التنمية المهنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب عدد (23,000) معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأكد حجازى أن الوزارة توجت جهودها في مجال تعليم ذوي الإعاقة بإقامة أول ملتقى عربى لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة، وقد شرّف سيادته هذا الملتقى بالرعاية والحضور وافتتاح الفعاليات، كما حرص على تكريم عدد كبير من الطلاب المتميزين والموهوبين من ذوي الإعاقة، ووجه سيادته بإنشاء مركز متميز لرعايتهم وتأهيلهم.

وأضاف حجازى: " نأمل أن يسفر هذا المؤتمر عن إيجاد آليات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بحيث تُسهم في توفير سبل الرعاية المناسبة لأبناء هذا الوطن من ذوى الاحتياجات الخاصة كغيرهم من أبناء المجتمع على حد سواء وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم.

وفى نهاية كلمته، أعرب حجازى عن تمنياته لكل المشاركين في هذا المؤتمر، بالتوفيق والسداد، وأن تُكلل تلك الجهود الصادقة والمخلصة بتحقيق الغايات المنشودة منها، وأن نصل إلى ما نصبو إليه في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على تعزيز وتطوير السياسات والبرامج التعليمية المقدمة لهم.