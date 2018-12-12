شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطلق موقع باللغة العربية لمغازلة السائحين بمنطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الفرنسية صباح اليوم عن إطلاق موقعا إلكترونيا باللغة العربية لجميع المسافرين الناطقين بالعربية، حيث يوفر الموقع محتوى ملائم للمساعدة فى الاستعداد لرحلة رائعة، وأكدت الوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة أن الموقع تختص بكل المعلومات عن فرنسا كوجهة للسفر.

ويهدف تطوير نطاق باللغة العربية لجميع المسافرين الناطقين بالعربية والذين يمكنهم الآن الاستفادة من الموقع الإلكتروني المحلي ، وتوفير محتوى ملائم للمساعدة في الاستعداد لرحلة رائعة.

وقال كريم مكاشيرا المدير الإقليمى للوكالة أن الابتكار الرقمى محور مبادراتنا التسويقية وقد قمنا بالتركيز بشكل خاص على تصميم المحتوى، وانتقاء على المعلومات وتوزيع المحتوى الخاص بفرنسا بعدة لغات لضمان التواصل الحقيقي مع جميع الأشخاص على مستوى العالم. ومن ثم يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تعزيز صورة فرنسا كمقصد سياحي وتحسين ترتيبها كمقصد سياحي رئيسي للمسافرين العرب".

وأوضح أن الموقع الإلكترونى الجديد المتوفر باللغة العربية: "France.fr" تم تصميمه لإلهام الزائرين وحثهم بشكل مباشر على السفر والاستمتاع بتجارب رائعة عند الذهاب لفرنسا وزيارة مناطقها.

وأوضح أن هذا الإطلاق يأتى في إطار السعي لتحقيق هدف فرنسا الخاص بجذب 100 مليون سائح لفرنسا بحلول عام 2020، لذلك تم تطوير نسخة باللغة العربية من هذا الموقع الإلكتروني لجذب اهتمام المنطقة وزيادة تردد مواطنيها على فرنسا.







