شكرا لقرائتكم خبر عن عمر حمروش: فصل هيئة الأوقاف عن الوزارة يفسح المجال لقوى الشر عبر المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، من فصل هيئة الأوقاف عن الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدور مجتمعى كبير عبر قطاع البر ومشاركات الوزارة وهذا هو دورها الطبيعى.

وأضاف حمروش، لـ"الخليج 365" تعليقا على مناقشة اللجنة لمشروع تنظيم عمل هيئة الأوقاف، أنه فى حالة فصل الجهتين فإن الوزارة سوف تتفرغ للعمل الدعوى فقط ليتوقف دورها الخدمى والمجتمعى الذى يتيح الفرصة لجماعات وقوى الشر التى تستغل حاجة الفقراء والبسطاء من خلال "الزيت والسكر" والمساعدات العينية.

وقال حمروش: فى حالة الفصل ستتاح الفرصة لقوى الشر لتعود إلى العمل العام مرة أخرى وهذا أمر مرفوض، مشددا على ضرورة عدم الفصل بين الوزارة والهيئة ليكون العمل الدعوى بجانب العمل المجتمعى.