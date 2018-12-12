شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل "شكرى" ووزراء خارجية الدولة المتشاطئة للبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى مكتبه بقصر اليمامة فى الرياض اليوم، كلا من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ووزراء خارجية الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وذلك حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت "الخارجية السعودية"، أنه قد جرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة كيان لتعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار فى المنطقة.