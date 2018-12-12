شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى يصل طب عين شمس لافتتاح وحدات جديدة بمستشفى الدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لكلية الطب بجامعة عين شمس، وكان فى استقباله كل من، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.

يأتى ذلك لافتتاح عدد من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعى، حيث تشمل الافتتاحات وحدة الكلى الصناعى وتطويرات وحدة القسطرة القلبية، حيث تم تركيب أحدث وحدة قسطرة قلبية، وتطوير غرف جراحة 4 و 5 بمستشفى الدمرداش، بالإضافة إلى تطوير مدرج الدكتور البنهاوى وعدد من معامل الكمبيوتر وغيرها من التطويرات والافتتاحات الجديدة.

وسيشارك فى الافتتاح نواب رئيس الجامعة، الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ومديرى مستشفيات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس وأطباء الكلية .