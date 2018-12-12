شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حفار أثناء حفر أساسات عقار بحلوان ووفاة السائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى سائق حفار بحلوان، أثناء حفر أساسات عقار بشارع خسرو بحلوان.

وقال اللواء محمد عبد الحميد، إنه أثناء حفر أرض بالعنوان شارع خسرو، من شارع محمد سيد أحمد لإقامة عمارة سكنية برخصة رقم 8 لسنه 2018 حدث اختلال توازن بالحفار مما أدى وقوعة على جانبه وأسفر عن ذلك وفاة سائق الحفار.

وفى سياق آخر نفذ حى حلوان حملة على ساحات الانتظار التابعة للمحافظة لسداد المتأخرات عليها، وشملت الحملة 5 ساحات بمناطق شارع الجبل ومساكن الزلزال بشارع امتداد منصور خلف مسجد الصباح.

وفى السياق نفذ الحى حملة لإزالة الأكشاك المخالفة من بينها كشك بمدخل الساحة بمنطقة الزالزل، كما تم عمل حملات نظافة بمنطقة مساكن الزالزل وشارع الجامعة وموقف عين حلوان، وتنفيذ حملات نظافة بمنطقة المشروع الأمريكى ومنطقة حلوان (ب).