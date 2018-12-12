شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم العلاج لنحو 18 مليون مريض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، بأعمال التجديدات والتطوير التى شهدتها كلية الطب بجامعة عين شمس ، وأعمال التجديدات بمستشفى الدمرداش .

وأكد وزير التعليم العالى، فى تصريحات له على هامش افتتاح أعمال تطوير عدد من الوحدات الطبية بمستشفى الدمرداش، أن المستشفيات الجامعية تلعب دور كبير فى خدمة المجتمع وتقدم الخدمات العلاجية لحوالى 18 مليون مريض سنويا.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن المستشفيات الجامعية تحمل على عاتقها قدر كبير من المسئولية نحو المجتمع ، مشيدا بالدور الذى تلعبه طب عين شمس ومستشفياتها لتقديم خدمات المرضى وخدمة تعليمية لتخريج أطباء على أعلى مستوى، لافتا إلى أن طب عين شمس لها ترتيب عالمى وتعد من أفضل 400 كلية طب على مستوى العالم .