شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بأحياء القاهرة لإعادة الانضباط فى شوارع العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة بمنطقة مساكن الشروق لمراجعة تراخيص المحلات والكافيهات والمطاعم وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص وإزالة تعدياتها مع رفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع وتطهير الأرصفة وإخلائها للمارة.

وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر أن الحملات أسفرت عن غلق 5 كافيهات و3 مطاعم و4 محلات لإدارتهم بدون ترخيص، ورفع كافة تعدياتهم وإخلاء الارصفة ومصادرة البضائع ونقلها لمخازن الحي، كما أسفرت الحملة عن رفع كشك سجائر وعربة فول و45 حالة إزالة إدارية، وتحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق و7 محاضر بائع متجول تم إحالتهم للنيابة المختصة .

وفي السياق أشار اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة أن الحملة التي قامت بها أجهزة الحي أسفرت عن رفع جميع الاشغالات والحواجز الحديدية وتاندة من الصاج والحديد بشوارع طه حسين وسيد مازن ومحمد حسونة ومساكن صقر قريش، ورفع إعلانات مخالفة مقامة بدون ترخيص من شوارع فهيم بيومي وخليل بن قلاوون وصلاح الدين فاضل والمليون شجرة وسيد أبو شادي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أسفرت الحملة عن إزالة مخالفة مباني وتعديلات معمارية بالعقار رقم 8 بمساكن صقر قريش، وإعادة غلق 3 محلات و3 مقاهي بشوارع طه حسين وعلي إبراهيم رامز وزهرة المداين ورفع إشغالاتهم وتحرير المحاضر اللازمة حيال ملاكها .

وأكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق على استمرار الحملات الميدانية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء، مشيراً إلى أن تلك الحملات أسفرت عن رفع 572 إزالة إدارية وتحرير 109 محضر إشغال طريق، و56 محضر إدارة بدون ترخيص، و36 محضر تلوث بيئة، و28 محضر بائع متجول واستكمال تنفيذ 4 قرارات إزالة مع رفع 4 عربات يد لبيع الفاكهة و2 عربة فول وإزالة 5 لافتات إعلانية.