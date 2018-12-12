شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطة هشام بركات بالجزء الثانى للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة، للخط الثالث للمترو (4B).

وتفقد خلالها محطة هشام بركات، وتابع معدلات التنفيذ بالمحطة وباقى محطات هذا الجزء والتقى بالعاملين بهذا المشروع الهام، مؤكدا على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع بنهاية ديسمبر 2019، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق، التى تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية لافتا إلى استراتيجية وزارة النقل التي تعمل على تعظيم وتنظيم النقل الجماعى كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

كما أوضح وزير النقل أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلى منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتى يبلغ مساحتها 65 فدانا، والتى تُعد أكبر ورشة فى إفريقيا مضيفا أن وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، تنفذ حاليًا عدد من المشروعات، بالخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، يبلغ حوالى 17.7 كم، و15 محطة والجزئين الأول والثانى، من المرحلة الرابعة، بطول 11.5 كم، و10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة.