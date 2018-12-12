شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر: متمسكون بتجديد الفكر الدينى لحماية الأمن المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، إن المؤتمرات التى تشهدها جامعة الأزهر تؤكد على النهضة الثقافية للجامعة، وتؤكد على أن الأزهر يمسك بتلابيب التجديد فى الفكر الدينى ويحفظ هوية تلك الأمة، فالأزهر بجامعته الأقدم لا يزال وسيظل حاميا للأمن المجتمعى فى كل العصور.

وأضاف عامر، خلال كلمته بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، والمنعقد بعنوان "العلوم الإسلامية ودورها فى ترسيخ القيم المجتمعية"، أن السيرة النبوية هداية لنا فى كل شئ ولكن يجب أن نفهمها الفهم الصحيح.

وتوجه نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، لإدارة المؤتمر بعدد من التوصيات لإقامة المناظرات والندوات الفكرية من خلال المتخصصين فى العلوم كافة وإعداد وثيقة للقيم المجتمعية تتضمن كل القيم التى ترقى بالمجتمع وتترجم لكافة اللغات، وإعداد كتاب فى سيرة النبى للأطفال من خلال ما ورد فى السنة النبوية الشريف .