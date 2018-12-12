ضبط 3 مسئولين مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 مسئولين بالدقهلية تواطؤ مع مواطنين آخرين، لتمكينهم من بناء عقارات مخالفة.

ورصدت مباحث الأموال العامة، وجود بعض التعديات على الأراضى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية - نتيجة قيام عدد من مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة - بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وحسب التحريات، تبين قيام 3 فنيين هندسيين بالمجلس - خلال الفترة من عام 2012 / 2015، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع 3 مواطنين صادر لهم ترخيص ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقًا علويًا وخدمات، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفتهم شروط الترخيص والرسومات الهندسية بالمخالفة للقانون.

وأدت تلك المخالفات، إلى الإضرار بالمال العام (قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات) والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، إضافة عن تعريض حياة المواطنين للخطر، و أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.