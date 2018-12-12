تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم بـ"أحداث العدوة" لـ30 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، لجلسة 30 يناير.

يذكر أن مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.