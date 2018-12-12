ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لأحد المطاعم - بالنزهة لحيازته لحوم فاسدة قبل طهيها. كانت معلومات وردت مفادها مالك مخزن تابع لمطعم حيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها فاسدة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مدير المخزن، وبحوزته 650 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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