15 ديسمبر.. نظر دعوى رد المحكمة في قضية "إهانة القضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 ديسمبر المقبل، أمام الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة، لنظر طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكرى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، الإثنين الماضي، أجلت نظر المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم بقضية "إهانة القضاء"، لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء"، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) في وقت سابق بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.